Die Schweizer Nationalmannschaft kommt in Bad Ragaz an

Die Fussball-Europameisterschaft wird in knapp zwei Wochen in Rom angepfiffen. Für die Athleten der Schweizer Nati gilt es bereits mit dem Einrücken ins Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz ernst. Dort bereiten sich die Fussballprofis auf die Meisterschaft vor. Xherdan Shaqiri, Fabian Schär und Granit Xhaka – sie alle treffen am Mittwoch in Bad Ragaz ein. Während zwölf Tagen wird hier trainiert. «Jetzt startet die entscheidende Phase. Das Team muss taktisch und technisch harmonieren. Jeder muss seine Aufgaben kennen», sagt Adrian Arnold, Leiter Kommunikation beim Schweizerischen Fussballverband. Die Freude über den hohen Besuch ist auch bei den Hotelbesitzern gross. «Es ist ein riesen Stolz für das ganze Unternehmen. Es freut uns, dass wir unser Heimteam bei uns begrüssen dürfen», sagt Marco Zanolari, General Manager des Grand Hotels Bad Ragaz. Noch knapp zwei Wochen können die Fussballstars das Hotel geniessen und sich vorbereiten. Das EM-Auftaktspiel gegen Wales findet am 12. Juni statt. (red.)