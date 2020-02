Eiskalt ausgekontert – Luzern bleibt Angstgegner der Espen

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 3,9.

Fazit: Der Penalty in der ersten Halbzeit war mit Sicherheit sehr streng gepfiffen, die Spielanteile in der zweiten Halbzeit würden einen Ausgleich sicher nicht unverdient erscheinen lassen – am Ende muss man aber konstatieren, dass die Leistung der Espen schlicht zu schlecht war, um das von Fabio Celestini hervorragend eingestellte Defensivbollwerk zu überwinden. Erreicht nur ein Offensivspieler Normalform und erarbeitet man sich nur eine einzige richtige Grosschance, wird es in der engen Super League gegen jeden Gegner schwer. In Wochenfrist ist mit Meister YB der schwerstmögliche Gegner in der Ostschweiz zu Gast – bis dahin müssen sich die Espen wieder auf die Tugenden besinnen, die sie in der bisherigen Saison so auszeichneten.