Ersatzgeschwächte Espen kitzeln den Meister

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,1.

Fazit: Obwohl die Espen nach verschlafenen Startphasen in beide Halbzeiten über weite Strecken gegen den Meister gut mithalten und mit einem Punktgewinn flirten, kassieren sie die dritte Niederlage in Folge und verlängern ihre Ergebniskrise. Aus den letzten sieben Spielen resultieren insgesamt lediglich drei Punkte – die Belohung für die spielerisch meistens ansprechenden Auftritte mit einem Auwärtssieg im kommenden Spiel gegen Aufsteiger GC ist deshalb fast schon Pflicht, will man den Anchluss zum Tabellenmittelfeld und den europäischen Plätzen nicht schon nach dem ersten Saisonviertel aus den Augen verlieren.