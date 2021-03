Gleich zweimal spielt die Schweizer Nationalmannschaft diesen März im Heimstadion des FC St.Gallen. Am kommenden Sonntag (ab 20.45 Uhr live auf FM1Today) trifft sie in der WM-Qualifikation auf Litauen, am Mittwoch darauf (31. März) testet sie gegen Finnland. Die beiden Spiele finden im Kybunpark unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Vorher geht es für die Nati nach Bulgarien; hier steht das erste WM-Quali-Spiel an. Die Partie startet am Donnerstag (25. März) um 18 Uhr (live auf FM1Today).

Und die Nati kehrt schon bald wieder zurück in die Ostschweiz. Sie bereitet sich in einem Trainingslager in Bad Ragaz auf die EM-Endrunde vor. Bevor das Team zum ersten Gruppenspiel gegen Wales in Baku (12. Juni) aufbricht, bestreitet es im St.Galler Kybunpark voraussichtlich zwei Testspiele – am 30. Mai gegen die USA und am 3. Juni gegen das Nachbarland Liechtenstein.

Am Montag haben die Fussballer ihre Unterkunft für die kommenden Tage bezogen. Mit Schutzmasken und in einzelnen Autos wurden Yann Sommer und Co. ins Abtwiler Hotel Säntispark chauffiert. Mehr dazu in der Galerie und im Video.