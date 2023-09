SFL schickt Kaskadenmodell in Vernehmlassung

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Seit längerem arbeiten die Behörden, Liga und Klubs an einem Kaskadenmodell. Dieses soll regeln, wie in der Schweiz einheitlich mit der Fangewalt umgegangen, respektive wie sie bestraft werden soll. Nun liegt ein erster Entwurf auf dem Tisch, welcher gemeinsam von Klubs, der Swiss Football League (SFL), Polizei- und andere Behördenvertreter an einem Workshop – die organisierte Fanszene blieb dem Anlass fern – ausgearbeitet wurde.

Erst Zuckerbrot, dann Peitsche

Dieser Entwurf dürfte für Zündstoff sorgen. Ein Novum ist beispielsweise, dass nun auch Ausschreitungen ausserhalb des Stadions direkte Konsequenzen haben könnten. Bisher konnte die Liga nur Verstösse innerhalb der Stadien sanktionieren. Gemäss dem neuen Modell soll zuerst der Dialog mit den Fans zum Zug kommen. Vorderhand haben sich die SFL und die Sicherheitsbehörden nämlich darauf geeinigt, auf präventive Ansätze zu setzen.