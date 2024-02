Bei den St.Gallern ist momentan der Wurm drin. Sowohl sportlich – die Espen warten nach dem 2:2 gegen den FC Winterthur seit mittlerweile fünf Ligaspielen auf einen Sieg – als auch was die Gesundheit der Spieler anbelangt, läuft es derzeit nicht rund in der Gallusstadt. Hier eine Übersicht des grün-weissen Lazaretts:

Willem Geubbels

Eigentlich befand sich Stürmer Willem Geubbels auf dem Weg zur Besserung. Beim Aufwärmen für einen Einsatz gegen den FC Winterthur am Samstag zwickten die Muskeln im Oberschenkel jedoch wieder. Der 22-jährige Franzose musste wieder auf der Bank Platz nehmen. Jetzt gibt es Entwarnung, Geubbels ist wieder einsatzfähig und steht gegen Lausanne-Ouchy wieder im Kader.

Grégory Karlen

Auch Grégory Karlen fehlt weiterhin verletzt und macht die Liste der abwesenden Mittelfeldspieler noch länger. Bei Karlen ist ebenfalls der Plan, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei sein kann.

Voraussichtliche Rückkehr von Karlen: Montag, 1. April, gegen Luzern (heim).

Jovan Milošević

Was für ein Einstand! Jovan Milošević erzielte bei seinem FCSG-Debüt bereits nach sechs Minuten seinen Premierentreffer. In der 34. Minute wurde sein erstes Spiel in grün-weiss jedoch getrübt. Der 18-jährige Serbe musste den Platz verletzungsbedingt verlassen. «Wie die Untersuchungen am Montag ergaben, zog sich Milosevic einen Bänderriss im linken Fuss zu», schreibt der Club auf seiner Webseite. Peter Zeidler: «Er wird ein paar Wochen ausfallen.»

Voraussichtliche Rückkehr von Milošević: Montag, 1. April, gegen Luzern (heim).

Richard Van der Venne

Bereits länger bekannt ist, dass Richard van der Venne ebenfalls lange ausfällt. Der 31-jährige niederländische Mittelfeldspieler hat eine Verletzung am rechten Knie inklusive Operation hinter sich und schuftet an seinem Comeback.

Voraussichtliche Rückkehr von Van der Venne: Montag, 1. April, gegen Luzern (heim).