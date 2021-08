Yakin hat eine Chance verdient

Schon damals war der heute 46-Jährige kein Unbekannter. Mit Basel und GC wurde Yakin insgesamt fünfmal Schweizer Meister und dreimal Cupsieger, er absolvierte 49 Länderspiele und war dabei stets ein Leitwolf. Auch als Trainer kann Murat Yakin einige Erfolge vorweisen, auch wenn diese schon etwas länger her sind: Mit Thun stieg er in die Super League auf, mit Luzern war er 2011 Cupfinalist und Vizemeister, mit Basel holte er zwei Meistertitel und erreichte 2013 gar die Halbfinals der Europa League.

Auch Raphaël Wicky und Bernard Challandes sollen abgesagt haben, worauf es auf ein Duell zwischen Yakin und René Weiler (47) hinausgelaufen sein soll. An manchen Gerüchten dürfte mehr dran gewesen sein als an anderen, doch sie schwächen allesamt den neuen Nationaltrainer, noch bevor dieser sein Amt antritt.

In einem Land, in dem das Nichtsingen der Nationalhymne ständiges Stammtischthema ist, kam Petkovic sein Migrationshintergrund nicht entgegen. Die Ewiggestrigen, die von einer «eidgenössischen» Nati träumen, werden dies im Falle des Misserfolgs auch Murat Yakin vorhalten, selbst wenn dieser in Basel zur Welt kam und bereits 1992 – auch auf Drängen des damaligen Nationaltrainers Roy Hodgson – eingebürgert wurde.

Weil so impliziert wird, dass Murat Yakin bei weitem nicht die erste Wahl des Schweizer Fussballverbandes (SFV) gewesen ist. Weil das Gefühl erweckt wird, dass der neue Nationaltrainer nur deshalb ins Amt gehievt wurde, weil sich niemand anders finden liess.

Es sind Kommunikationslecks, die Yakins Wahl abwerten und die der SFV so schnell wie möglich stopfen muss. Auch im eigenen Interesse.

Spielerführung wichtiger als Palmarès

Am 1. September steht Murat Yakin im Testspiel gegen Griechenland erstmals als Nationaltrainer an der Seitenlinie, bevor es vier Tage später in der WM-Quali gegen Europameister Italien ernst gilt. In seinem neuen Amt muss der Leitwolf unter Beweis stellen, dass er ein Gehör und ein Gespür für sein Rudel hat. Dass er an den Erwartungen der Öffentlichkeit nicht zerbricht und mit den Allüren der Stars umgehen kann.

Gerade Letzteres dürfte für Murat Yakin zum Prüfstein werden, schliesslich sagen ihm Wegbegleiter nach, dass er auf Einsprüche einzelner Spieler zuweilen etwas empfindlich reagieren kann.

Trotzdem ist es dem Petkovic-Nachfolger zuzutrauen, mit dem Schweizer Nationalteam Erfolg zu haben. Die Schweiz hat einen neuen Nationaltrainer: Er heisst Murat Yakin und hat eine Chance verdient.