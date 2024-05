Görtler schwach, Zanotti als Lichtblick: Die Spielernoten des FCSG gegen YB

FM1-Today-Teamdurchschnitt: 3,9.

Fazit: Ein Unentschieden beim neuen und alten Meister hätte wohl gereicht, um in der nächsten Saison definitiv europäisch mitspielen zu können. Dass der Ausgleich noch bis tief in die Nachspielzeit möglich war, lag aber eher an der oftmals fehlenden Präzision im YB-Angriffsspiel als an der guten Abwehrarbeit der Grün-Weissen.

Nach der frühen Führung stellten diese nämlich das Angriffsspiel weitgehend ein, liessen sich nach hinten drängen und luden den Gegner durch individuelle Fehler immer wieder ein. Der Sieg der Berner ist damit hochverdient, für die Espen bleiben zwei Chancen gegen die individuell schwächeren, dafür aber kampfstärkeren direkten Konkurrenten Winterthur und Zürich, um den fehlenden Punkt zur Qualifikation für die Europa Conference League zu sichern.