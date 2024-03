Julian von Moos: Note 4,5. Nach einigen missglückten Kurzeinsätzen deutet der 22-jährige endlich wieder einmal an, was in ihm stecken würde. Der nominelle Stürmer harmoniert als rechter Mittelfeldspieler eingesetzt gut mit Hintermann Zanotti und kann es mit seinen Dribblings auch gegen mehrere Gegenspieler aufnehmen.