Lakers scheitern im Viertelfinal – Genève-Servette weiter

Lakers verspielen Führung

Zunächst deutete alles auf ein Weiterkommen der Rapperswiler hin. Die Gäste gingen in der 4. Minute nach einem Scheibenverlust der Tschechen in der eigenen Zone durch Dominic Lammer in Führung. Diese hielt bis zur 25. Minute, dann glich Vitkovice durch Patrik Zdrahal aus. Dieser Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb: In der 36. Minute stand es 3:1. Bei beiden Toren lenkte Tomas Vondracek den Puck unhaltbar für den Rapperswiler Goalie Robin Meyer ab.

Der von Pardubice ausgeliehene Stürmer zeichnete in seinem zweiten Spiel für Vitkovice auch für das 4:1 (54.) verantwortlich. Dem Treffer ging eine Strafe gegen die Lakers wegen zu vieler Spieler auf dem Eis voraus. Zuvor hatten die St. Galler durchaus Möglichkeiten, das Gesamtskore auszugleichen. Wie oft in der heimischen Liga liess die Effizienz jedoch zu wünschen übrig. So vergaben die Lakers, die bei der zweiten Teilnahme in der Champions Hockey League erstmals die K.o.-Phase erreichten, gegen den Drittletzten der tschechischen Liga eine grosse Chance.