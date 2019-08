Lyss feiert den Schwingerkönig

Mit einem Festumzug, Ansprachen und Musik wird die Gemeinde Lyss BE am Dienstagabend den neuen Schwingerkönig Christian Stucki feiern. Stucki wohnt in der Seeländer Ortschaft zwischen Biel und Bern.

Wie die Lysser Präsidialdirektion am Montag auf Anfrage bekanntgab, wird Bundespräsident Ueli Maurer zu den Rednern gehören. Auch der Lysser Gemeindepräsident Andreas Hegg wird sprechen. Nach dem offiziellen Teil ist ein gemütliches Beisammensein geplant. Vereinsdarbietungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Gemeinde Lyss gab schon am Sonntagabend bekannt, sie sei stolz auf ihren berühmten Einwohner und gratulierte Stucki zum Königstitel.