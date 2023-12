Bereits im 1. Lauf des Riesenslaloms in Alta Badia war Marco Odermatt der Schnellste – und auch im 2. Lauf gibt Odermatt Vollgas und gewinnt so den Riesenslalom in Alta Badia. Und dies trotz einer Wahnsinnsfahrt von Filip Zubcic - der Kroate landet am Ende auf Rang 2. Odermatt und Zubcic fahren aber in einer eigenen Liga und nehmen der Konkurrenz über zwei Sekunden ab. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.