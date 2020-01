Auch wenn es sich «nur» um Olympische Jugendspiele handelte: Das war ein Grossanlass. Vom 9. bis 22. Januar massen sich 1872 Athleten im Alter zwischen 15 und 18 Jahren miteinander. Laut dem OK besuchten mehr als 640'000 Zuschauer die Spiele.

Vorbereitungszeit von zwei Jahren

Die Schweizer Delegation hat 24 Medaillen gewonnen, nur die Russen waren mit 29 noch besser. Ein absolutes Top-Resultat, das so nicht zu erwarten war. Ein Zufallstreffer war das aber nicht. «Die Kids und wir haben seit zwei Jahren auf die Youth Olympics hingearbeitet», sagt Giger.

Das Zusammenspiel der regionalen Verbände und der nationalen Leistungszentren habe eine gute Vorbereitung ermöglicht. Auch der Faktor Heimvorteil sei nicht zu unterschätzen gewesen. Die Schweizer Auswahl konnte im Rahmen eines Tests bereits auf der Anlage fahren.

Die Chance, dass die jungen Wilden dereinst auch bei «richtigen» Olympischen Winterspielen einmal dabei sind, schätzt Giger als gut ein. Trotzdem dürfe man nichts überstürzen, so wie es in der Vergangenheit vorgekommen sei. «Wir haben sie zum Teil zu früh in den Weltcup einsteigen lassen», sagt Giger.

Trotzdem: Die Zukunft des Schweizer Wintersports sieht rosig aus.

(thc)