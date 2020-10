Vier Coronafälle bei Fribourg – Spiel gegen HCD verschoben

Vier Spieler von Fribourg wurden am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet. Deshalb wurde das gesamte Kader unter Quarantäne gestellt. Gleiches gilt für die U20-Spieler, die in den letzten Tagen mit dem Fanionteam trainiert oder gespielt haben.

Der Verein stehe in Kontakt mit dem Fribourger Kantonsarztamt, heisst es in einer Mitteilung. Die anstehenden Spiele am Freitag zu Hause gegen den HC Davos und am Samstag in Lausanne wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Betroffen ist ebenfalls das Spiel vom Dienstag 20. Oktober in Genf. Zu den Spielen vom 23. bis 25. Oktober wurde noch keine Entscheidung getroffen, teilte der Club weiter mit.

(red.)