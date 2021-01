Wegen Nebel – Super-G der Frauen wird verschoben

Der Weltcup-Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen kann wegen Nebels nicht wie vorgesehen durchgeführt werden, er wird auf Montag verschoben. Beim zweiten Super-G auf der Piste Kandahar handelt es sich um das letzte Weltcup-Rennen der Frauen vor den in einer Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo.

Im ersten Super-G am Samstag hatte sich in Garmisch Lara Gut-Behrami überlegen durchgesetzt. Es war der dritte Sieg in Serie in dieser Disziplin für die 29-jährige Tessinerin.