«Wir hoffen, dass der Radsport in der Schweiz nicht mehr ein Randsport bleibt»

In den USA ist 2022 die TV-Quote für das Formel-1-Auftaktrennen um über 50 Prozent gestiegen. Grund dafür war die Netflixserie «Drive to Survive», die zu einem regelrechten Formel-1-Boom führte. Dies lag nicht zuletzt an der dramatischen Darstellung des Wettstreits zwischen den beiden Top-Teams.

Vor knapp einem Monat hat der Streamingdienst eine neue Dokumentationsreihe zu einer weiteren Sportdisziplin veröffentlicht: «Tour de France: Im Hauptfeld». Es geht um Leistungsdruck, Teamgeist und dem Streben nach dem Gelben Trikot. Bereits kurz nach Release ist die Serie in die Top-10 der aktuell beliebtesten Serien in der Schweiz gerutscht.