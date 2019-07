St.Gallen, die neue Scientology-Hochburg

Das Ehepaar Künzis aus Basel ist in letzter Zeit immer öfters in St.Gallen. Der Grund dafür ist Scientology. «Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass man die Leute über die Sekte aufklärt und ihnen sagt, dass sie aufpassen sollen», sagt Beat Künzli.

Die Ostschweizer Stadt sei die Hochburg der Sekte. Dies bestätigt Sektenexperte Hugo Stamm. Schweizweit sei zwar ein Rückgang der Sekte zu beobachten, in St.Gallen sei die Organisation aber besonders stark.

«Einmal in der Sekte, kommt man kaum mehr raus»

Die Anwerbung von neuen Mitgliedern mit den Städten in St.Gallen verurteilt er aufs Schärfste. Sei mal einmal dabei, komme man kaum mehr heraus. «Man rutscht in eine Parallelwelt ab und bewegt sich nur noch im Rahmen dieser Sekte. Man muss enorm viel Aufwand leisten und verdient als Mitarbeiter vielleicht 50 bis 70 Franken pro Woche», sagt der Sektenxeperte.

Durch Wahrnehmungsverschiebungen haben die Mitglieder das Gefühl im «Heil» zu landen, so Stamm weiter.

Limite von Standaktionen in Zürich

Gemäss Stamm müssten die Stände eigentlich verboten werden. Da Scientology aber als offizielle Kirche anerkannt ist, sei dies gesetzlich nicht möglich. Städte wie Zürich haben aber reagiert und der Glaubensgemeinschaft eine Limite aufgedrückt. Nur vier Standaktionen pro Jahr dürfen durchgeführt werden. In St.Gallen gibt es solche Regelungen nicht.

Die Stadtpolizei erhalte zwar immer wieder Beschwerden über die Ständen, ihnen seien aber die Hände gebunden, sagt Dionys Widmer. «Wir müssen uns an die rechtlichen Grundlagen halten und solange eine Organisation nicht verboten ist und aus Sicherheitsgründen nichts dagegen spricht, haben sie einen Anspruch auf eine Bewilligung», so der Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Künzi will auch Limite für St.Gallen

Zwanzig bis dreissig mal haben die Scientologen in den letzten drei Jahren eine Bewilligung der Stadt St.Gallen erhalten. Ehepaar Künis spricht von 28 Aktionen alleine im Jahr 2017.

Sie fordern, dass die Stadt ebenfalls eine Limite für die Sektenstände setzt. Diese hat das aber nicht auf der Agenda und so bleibt den Künis nichts anderes übrig als immer wieder nach St.Gallen zu fahren, um vor den Scientologen zu warnen.

Scientology ist eine Neue Religiöse Bewegung, deren Lehre auf Schriften des US-amerikanischen Schriftstellers L. Ron Hubbard zurückgeht. In ideeller Hinsicht sind ihre Lehre und Praxis von szientistischenund psychotherapeutisch anmutenden Komponenten geprägt, die später um transzendente Aspekte erweitert wurden.

In der Öffentlichkeit sind sowohl der Religionscharakter als auch die Methoden der Organisation überaus umstritten. Dies gilt in besonderem Masse für Deutschland und Frankreich. In Deutschland wird die Scientology-Kirche seit 1997 in mehreren Bundesländern aufgrund eines Beschlusses der Innenministerkonferenz durch den Verfassungsschutz beobachtet.

(nm)