Der polizeilich bekannte Mann war am Montagmorgen in der Langgasse in St.Gallen unterwegs. Beamte kontrollierte den 55-Jährigen und fanden sowohl Heroin als auch Marihuana: Es kamen 23 Gassenbriefe mit je 0.2 Gramm Heroin, weitere 2.7 Gramm Heroin und 1.4 Gramm Marihuana zum Vorschein.

Die Stadtpolizisten stellten die Drogen sicher und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an. Der St.Galler wird für 30 Tage weggewiesen.

(Stapo SG/red.)