Stadt lanciert «WC für alle»

Wie es der Name schon sagt, können beim «WC4all» (WC für alle), Passantinnen und Passanten bei den teilnehmenden Restaurants auf die Toilette gehen, ohne zu konsumieren. Die Gastrobetriebe haben so die Chance, neue Gäste zu gewinnen, die Stadt spart Ressourcen und der Bevölkerung stehen bis spät in der Nacht mehr öffentliche Toiletten zur Verfügung.

Die Gastrobetriebe, die bei der WC-Aktion mitmachen, sind mit einem Aufkleber am Eingang gekennzeichnet. Die Passanten erkennen dadurch, wo sich die öffentlichen Toiletten befinden. Das Konzept wird bereits in einigen kleineren und grösseren Städten der Schweiz umgesetzt. In Frauenfeld machen sieben Restaurants beim «WC4all» mit und werden demnächst mit dem Logo gekennzeichnet. Mit dabei sind: redOX, Brauhaus Sternen, La Trouvaille, Ristorante Citadella, Caré-Confiserie Hirt, Falken Pub& Motel und das Bistro zur Alten Kaplanei.

(red.)