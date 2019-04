Tankstellenshop mit Pistole überfallen

Dieser Avia-Tankstellenshop im Westen der Stadt St.Gallen wurde überfallen. (Symbolbild) © Screenshot Google Maps

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend mit einer Pistole bewaffnet den Avia-Tankstellenshop an der Ikarusstrasse in St.Gallen überfallen. Er erbeutete mehrere hundert Franken und floh in unbekannte Richtung.