Missbrauchsopfer fühlt sich alleingelassen

Eine heutige 17-jährige Kunstturnerin sagt gegenüber dem Tagblatt, dass ihr Trainer sie im Jahr 2017 unter einem Vorwand zu sich nach Hause gelockt und sie mit Alkohol gefügig gemacht habe. Danach habe er sie an den Hüften und weiter unten angefasst und versucht, sie zu küssen. Ausserdem habe er immer wieder «I love you» zu ihr gesagt.

Trainer in Untersuchungshaft

Das Opfer hat vor gut einer Woche eine Strafanzeige eingereicht, worauf der 40-jährige Trainer am Dienstag festgenommen wurde. Seit Freitag sitzt er offiziell in Untersuchungshaft. Der Mann hat seit fünf Jahren für das Regionale Leistungszentrum Ostschweiz in Wil gearbeitet. Der Ort gilt als Talentschmiede für junge Ostschweizer Kunstturner.

«Niemand nimmt mich ernst»

Wie das Tagblatt weiter schreibt, hat sich das mutmassliche Opfer, das zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Straftaten 15 Jahre alt war, am Freitag den Eltern ihrer Mitturnerinnen anvertraut. Diese hätten ihre Anschuldigungen jedoch nicht ernst genommen. «Sie glauben mir einfach nicht. Niemand ist auf meiner Seite», sagt die Kunstturnerin.

Sie könne die Taten nicht beweisen, ist offenbar der Tenor. Einige Eltern hätten ihr offen gesagt, sie solle den Betrieb im Leistungszentrum nicht weiter stören, damit die anderen Jugendlichen in Ruhe trainieren können.

