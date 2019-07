Durch den Aufprall mit dem Tram kippte der Lastwagen zur Seite. Der Chauffeur wurde dabei leicht verletzt. © stapo

Ein Tram der Linie 4 hat am Donnerstagnachmittag in Zürich-Altstetten einen Lastwagen gerammt. Der Aufprall war so heftig, dass der Lastwagen zur Seite kippte. Der Chauffeur wurde gemäss Angaben der Stadtpolizei leicht verletzt.Der Trambetrieb war für die Dauer der Bergungsarbeiten eingestellt.