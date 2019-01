«Trogener Bähnli» steht wieder still

Kurz vor 6 Uhr habe das Fahrleitungsnetz am Sonntagmorgen keinen Strom mehr gehabt, bestätigt Roman Kohler, Leiter Kommunikation bei der St.Galler Stadtpolizei. Das «Trogener Bähnli» steht wie gestern Samstag und eine Woche zuvor am St.Galler Marktplatz still. Laut den SBB verkehren für unbestimmte Dauer Ersatzbusse zwischen dem Bahnhof St.Gallen und der Notkersegg. Dank Netzumschaltungen können VBSG-Busse ihren Normalbetrieb aufnehmen.

Betriebsmeldung: Wegen einer Fahrleitungsstörung fallen die Züge der S21 zwischen SG, Bahnhof und SG, Notkersegg aus. Es verkehrt ein Ersatzbus. — stgallerbus (@stgallerbus) January 20, 2019

Aktuell gehen Techniker davon aus, dass die Störung jeweils durch eine Überspannung verursacht wird. Diese hat wiederum einen Kurzschluss in der Trafostation Blumenberg zur Folge. Wieso es immer wieder zu einem Stromunterbruch kommt, wird untersucht.

