Aggressive Kreditwerbung auf Social Media: Das steckt dahinter

«Die Anbieter locken etwa mit der Ablösung der alten Kreditschulden durch neue Kredite zu tieferen Raten. Zum Beispiel durch längere Laufzeiten werden solche Kredite allerdings auch teuer», sagt Steiger. Unter dem Strich entstünden so vor allem noch mehr Schulden.

«Diese Werbung richtet sich oftmals an Personen, die schon Kredite aufgenommen und damit Schulden haben», sagt Martin Steiger. Jene Personen hätten teilweise Probleme bei der Rückzahlung dieser Schulden, was von den Kreditinstituten ausgenutzt werde.

„Brauchst du Bargeld für deine Projekte?“, fragt eine junge Dame auf Schweizerdeutsch im Instagram-Feed. Falls dem so sei, empfiehlt die Frau gleich einen Kreditvermittler. Einen angeblich besonders guten, der sei unkompliziert und äusserst flexibel. Etwa mit besonders langen Laufzeiten, um niedrige monatliche Zinsen zu garantieren.

Junge Leute ebenfalls im Fokus

Durch die vermehrte Ausspielung der Kreditwerbung auf Instagram wenden sich die Anbieter gezielt auch an junge Personen. «Junge Menschen haben in der Regel noch nicht so viel Geld, sehen das jedoch bei anderen Personen und möchten den gleichen Status erreichen. Ihnen wird suggeriert, dass dies ganz einfach durch einen Konsumkredit möglich ist», sagt Martin Steiger.

Eine heikle Ausgangslage, auch weil Junge naturgemäss weniger Erfahrung haben und eher Gefahr laufen, ungünstige Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich sind Konsumkredite in der Schweiz weit verbreitet.

Laut der Zentralstelle für Kreditinformation wurden im Jahr 2022 genau 126'347 Kredite vergeben, Leasingverträge nicht eingerechnet. Ihre Gesamtsumme beträgt mehr als 4.5 Milliarden Franken.