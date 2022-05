Alles rund ums Velo: Kennst du dich aus?

Bist du ein echter Velo-Profi?



Was ist der Geschwindigkeits-Weltrekord mit dem Velo?



Wo musst du als Velofahrer im Kreisel fahren ?



Weiter geht es mit einem kuriosen Fakt: Welche von diesen Aussagen stimmt?



Wie sollte man korrekt links abbiegen?



Von wem stammt das Lied «Bicycle Race (I want to ride my bicycle)»?



Was muss bei einem Velo dringend montiert sein?



Wieviele Velos gibt es in den Niederlanden (Auf 17 Millionen Einwohner)?



Ist ein Velohelm Pflicht in der Schweiz?



Wie lange ist das längste Velo der Welt?



Da muss wohl noch jemand üben – eine Glanzleistung war das definitiv nicht. Aber wir geben es zu, das Quiz war auch wirklich nicht einfach.