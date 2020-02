Darum ist der heutige Tag extrem speziell

Das heutige Datum 02.02.2020 kann man von vorne oder von hinten lesen – es bleibt gleich. Dieses Phänomen nennt man einen palindromischen Tag. Das Wort Palindron stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet «rückwärts laufend».

Das Datum funktioniert auch in anderen Schreibweisen, zum Beispiel auch in den USA, wo man den Monat vor dem Tag schreibt. Der letzte dieser Tage, welcher in allen Schreibweisen «funktioniert», ist bereits 909 Jahre her, der 11.11.1111.

(red.)