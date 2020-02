Die neue «Miss Germany» ist eine 35-jährige Mutter

Gekürt wurde sie in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg. «Miss Germany» ist laut dem Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird jährlich. In diesem Jahr setzte der Veranstalter erstmals sein neues Konzept um. Aus dem klassischen Schönheitswettbewerb der vergangenen Jahre sollte eine moderne Persönlichkeitsschau werden, wie Organisator Max Klemmer (24) sagt: «Wir wollen ein Model-Contest fürs digitale Zeitalter sein.»

Drei Jahre alten Sohn

Vorstellungsrunden in Bikini oder anderer Bademode gibt es nicht mehr. Die Frauen präsentieren sich in Abendkleid und Freizeitmode. Stöckelschuhe werden auch mal durch flache Freizeitschuhe ersetzt. Am Ende steht die Siegerin fest, die dem neuen Frauenbild und Rollenverständnis entsprechen soll. Von Hase ist laut Klemmer die älteste «Miss Germany» in der Geschichte des seit 93 Jahren laufenden Wettbewerbs. Zudem ist sie die erste Mutter, die den Titel trägt. Sie hat nach eigener Aussage einen drei Jahre alten Sohn.

In Namibia aufgewachsen

In Kiel, wo sie mit Sohn und Partner lebt, betreibt sie als selbstständige Unternehmerin einen Internet-Shop für Vintage-Kleidung. «Charakter kommt mit Lebenserfahrung», sagt die Frau mit blonden Haaren und grünen Augen, als sie nach ihrer Vita befragt wird. Geboren und aufgewachsen ist sie in Namibia. Die Eltern und ihre drei Schwestern leben noch heute dort. Zur «Miss Germany»-Wahl sind die Eltern und zwei der Schwestern aus Namibia angereist.

Ihre Lebenstraum konnte sie sich bislang nicht erfüllen: «Ich wollte immer schon Theaterschauspielerin werden. Das ist das, was ich in meinem Herzen machen will.» Geklappt habe es bislang nicht. Als «Miss Germany» erwarte von Hase in ihrer ein Jahr dauernden Amtszeit mehr als 200 Auftritte und Termine, sagt Klemmer.