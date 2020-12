Das sind die meistgesehenen Gifs 2020 – wir sind genauso enttäuscht wie du

1'061'535'526 Ansichten zählt das meistgesehene Gif. Darauf zu sehen: Ein mit dem Schwanz wedelnder Comic-Hund. Über ihm steht der Schriftzug «Dankbar für all die selbstlosen Menschen an der Front, die allen dabei helfen, sicher zu bleiben. Danke, Kuss.»

Es wird klar, dass die Coronakrise auch die Wahl der Gifs in diesem Jahr stark beeinflusst hat. Am stärksten bewusst wird dies, wenn man 2020 mit dem letzten Jahr vergleicht. 2019 zeigte das meistgesehene Gif (419 Millionen Aufrufe) die Drag Queen Jasmine Masters mit ihrem Spruch «And I oop».

Auch die restlichen Gifs in der Rangliste von 2020 gehen in die aufmunternde Richtung. «Sending extra love», «Virtual hug» oder «We will get through this» ist in ihnen zu lesen. Trotzdem gibt es aber auch Gifs mit zumindest humoristischen Ansätzen: