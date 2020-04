Deshalb sind wir so verrückt nach dem «Tiger King»

Bleiben Sie zuhause! So lautet das Motto der kommenden Ostertage. Doch was machen, wenn die Fenster schon blitz-blank sind, der Keller vergangene Woche geräumt wurde und einem nicht einmal mehr die Marvel-Filme vor den TV locken? Wir schlagen folgendes für Ostern 2020 vor: Tiger statt Hasen – verrückte Menschen in verrückten Zeiten!

Die Serie «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» über exzentrische Grosskatzen-Liebhaber hat sich bei Netflix innerhalb kürzester Zeit zu einem Riesen-Hit entwickelt. Laut Branchenangaben soll es eine der derzeit am meisten gestreamten Serien weltweit sein. Der Hype in den sozialen Netzwerken ist enorm. Im Internet überschlagen sich die Fans vor Begeisterung, auch Promis wie Kim Kardashian und Gwyneth Paltrow meldeten sich zu Wort. Tatsächlich ist «Grosskatzen und ihre Raubtiere», so der deutsche Titel, eine unfassbar unterhaltsame und schräge Ablenkung in Corona-Zeiten – ein Phänomen!