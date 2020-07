Sissy Sheridan, eine 16-jährige Schauspielerin und Influencerin aus den USA, wollte sich ein neues Ohrloch stechen lassen. Aufgrund der Corona-Pandemie trug der Teenager dabei eine Schutzmaske. Somit nahm das Unglück seinen Lauf.

«Ich habe gerade meinen dritten Ohrring bekommen und die Frau hat meine Maske mit ran gepierct. Ich hasse sie. Schaut euch das an. Sie hängt an meinem Ohr fest», sagt die 16-Jährige in einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok, welches schon sieben Millionen Mal aufgerufen wurde.

Mittlerweile ist Sissy Sheridan, die 2017 durch ihre Rolle in der Fernsehserie «Chicken Girls» bekannt wurde, wieder schmerz- und schutzmaskenfrei.

(red.)