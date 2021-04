Doch nicht nur in der Zentralschweiz sind solche – vorsichtig ausgedrückt – spezielle Handlungen gewisser Personen fast schon Alltag. Auch in der Ostschweiz gibt es zig Vorkommnisse, bei denen man unweigerlich das Gesicht in den Händen vergräbt.

Auf der A2 in der Nähe von Luzern dürften die Beamten grosse Augen gemacht haben, als sie einen 34-jährigen Koreaner anhielten. So schaute der Mann bei voller Fahrt auf der Autobahn eine TV-Serie. Noch skurriler ist aber seine Erklärung: Er habe nicht gewusst, dass es nicht erlaubt ist, während der Fahrt Filme zu schauen .

Was mit «Öl am Hut» gemeint ist, müssen wir wohl nicht weiter ausführen (🍻). Auch ein Klassiker ist gemäss Romano der Taxidienst von Freunden. «Erst letztens fuhr ein angetrunkener Autolenker in einen Zaun. Ein Freund erklärte sich bereit, den unverletzten Verunfallten abzuholen. Als der Helfer eintraf, bemerkten die Beamten, dass auch dieser Öl am Hut hatte.»

Sohn mit Seifenkiste im Schlepptau

Auch bei der Kantonspolizei Thurgau sind sich die Beamten kuriose, aber teils auch gefährliche Ideen von Autolenkern gewohnt. So wollte ein Vater in Weinfelden die Seifenkiste seines Sohnes «von A nach B bringen», wie es auf der Facebook-Seite der Thurgauer Kantonspolizei heisst. Und wie macht man das am besten? So: