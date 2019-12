«Liked by gregmar and others» – unter Instagram-Postings sind neuerdings diese Worte statt Like-Zahlen zu finden. Nachdem die ersten Tests in Australien, Brasilien, Kanada, Irland, Italien und Neuseeland im vergangenen Sommer erfolgreich waren, hat der Facebook-Dienst das Experiment global ausgeweitet. Somit sind jetzt auch Insta-Nutzer aus dem FM1-Land betroffen.

«Menschen sollen sich wohlfühlen»

Es werden aber nicht alle Instagram-Nutzer in den Test eingebunden. Jene, die Teil davon sind, sehen die Gesamtzahl der Likes und Views von Fotos und Videos anderer Seiten in ihrem Feed nicht mehr. «Nur die Likes für die eigenen Beiträge bleiben für sie sichtbar», sagt Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA bei Instagram. «Wir wollen, dass Instagram ein Ort ist, an dem sich Menschen wohlfühlen und frei ausdrücken können», heisst es in einer Mitteilung der Social-Media-Plattform. «Dazu gehört auch, Menschen zu helfen, sich auf die Fotos und Videos zu konzentrieren, die sie teilen, und nicht darauf, wie viele Likes sie dafür bekommen.»

Die Buchser Influencer Loredana und Kilian Bamert («Saturday and Sunday») wissen noch nicht so genau, was sie vom Verschwinden der Like-Anzahl halten sollen, sagen sie auf Anfrage von FM1Today. «Die Funktion, etwas liken zu können, ist ja noch da. Daher wird sich für uns wohl nicht so viel verändern.»