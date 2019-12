Als brav lächelnder Milchbubi war Josh Bateson bis zu diesem Jahr auf tausenden Kinder-Schokolade-Verpackungen zu sehen. Auch heute modelt er noch – und hat sich zum Social-Media-Star gemausert: 138'000 User folgen dem inzwischen 25-jährigen Engländer auf Instagram.

Josh Bateson kann aber nicht nur für Kameras posieren. Das Model, das bei der Agentur Look Management unter Vertrag steht, hat an der Loughborough-Uni in der Nähe von Leicester ein Studium in internationalen Beziehungen und Politik absolviert.

In der Bildergalerie siehst du den erwachsenen Josh Bateson.