Bandersnatchen statt Daten: Tinder bringt mit «Swipe Night» eine interaktive Serie für seine User raus. Das Unternehmen startet in den USA ein «einzigartiges, originelles, interaktives Abenteuer, das eine ganz neue Art der Begegnung darstellt», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Dabei erinnert «Swipe Night» an die Strategie von Netflix, die den User interaktiv eine Handlung mitgestalten lässt. Auch Tinder zieht ein interaktives Experiment als Serie auf. Jeden Sonntag wird ein neues Abenteuer aufgeschaltet. Die Tinderer müssen in «Swipe Night» Entscheidungen für die drei Freunde Angela Wong Carbone, Shea Gabor und Christian Hearn treffen. Und das in nur sieben Sekunden. Die Entscheidungen bestimmen dann den weiteren Verlauf der Serie.