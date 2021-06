«Wie hast du letzte Nacht geschlafen?» Diese Frage kann ich seit drei Wochen genau beantworten. Ich brauche mindestens sieben Stunden Schlaf, wache selten auf und schnarche. Der «Nest Hub 2» von Google misst tatsächlich in der Nacht, wie tief und ruhig ich schlafe, wann ich zu Bett gehe und aufstehe.

Google hört zu

Das macht das Gerät nicht einfach so. Natürlich muss man Google dazu die Erlaubnis erteilen. So hören die im Gerät eingebauten Mikrofone aktiv zu und ein Radar überwacht meine Position. Anhand dieser Daten stellt der «Nest Hub 2» jeden Morgen eine Schlafanalyse zusammen, die man auf der App Google Fit abrufen kann. Google sagt dazu, dass meine gesammelten Daten nicht für personalisierte Werbung genutzt werden. Die Audio-Daten werden nur auf dem Gerät selbst verwendet und nicht an Google gesendet. Da «Nest Hub 2» keine Kamera hat, werden auch keine Bilder gemacht.