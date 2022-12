Grösste Silvesterparty der Ostschweiz ist ausverkauft

Der Jahreswechsel wird in Arbon so richtig gefeiert. FM1 veranstaltet im Seeparksaal die grösste Silvesterparty der Ostschweiz. Grosse Light- und Soundanlagen, ein Food Corner und mehrere Bars auf über 1000 Quadratmetern laden die Partylöwinnen und -löwen zum Tanzen und Geniessen ein. Absolutes Highlight ist das Usta Soundsystem hosted by Sido und DJ Desue.

Wer an die Party will, aber noch kein Ticket hat, hat dieses Jahr Pech. Denn die FM1-Silvesterparty ist ausverkauft, wie Eva Weigand, Leiterin Events Ostschweiz, gegenüber FM1Today erklärt: «Seit heute Mittag sind alle Tickets verkauft und es wird keine Abendkasse geben.»

Die Vorfreude bei der Veranstalterin ist riesig: «Um 20 Uhr öffnen wir die Türen und feiern gemeinsam ins neue Jahr. Wir freuen uns sehr.»

(red.)