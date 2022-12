«Guten Rutsch» und «Frohes Neues»: Das steckt hinter den Floskeln

Jedes Jahr ist es wieder soweit: Hab ich dir schon? Können wir noch? Kurz vor dem Jahreswechsel müssen wir noch allen möglichen Leuten einen «Guten Rutsch» wünschen. Und das neue Jahr bringt schon wieder die erste Alltagssorge mit sich: Wie lange darf «E guets Neus» noch der Anfang von jedem Smalltalk sein? Eins vorweg: an der Fasnacht ist es wohl zu spät.



«Guten Rutsch» hat nichts mit rutschen zu tun

Kurz vor dem neuen Jahr wünschen wir Freunden und Bekannten einen «Guten Rutsch». Wirklich rutschen soll natürlich niemand – und die Formulierung selbst hat ursprünglich auch nichts mit dem «Hinüberrutschen» ins neue Jahr zu tun.



Einen möglichen Erklärungsansatz liefert das hebräische Wort «Gut Rosch», was so viel wie «Guter Anfang» bedeutet: Ein «Guter Rutsch» wäre demnach ein «Guter Anfang» ins neue Jahr. Mit der Zeit könnte aus dem Wort «Rosch» ein «Rutsch» geworden sein. Das Wort könnte auch vom persischen Wort «No Ruz» abgeleitet sein. Das bedeutet «Neuer Tag», was in diesem Fall auf das neue Jahr angewendet wird.