An Valentinstag denken wir an unsere Liebsten und dazu gehören auch Freunde. Erinnert ihr euch an den Spruch, den ihr in der zweiten Klasse ins Freundebuch eurer Kollegin geschrieben habt? Testet jetzt euer Wissen im Freundebuch-Quiz.

Freundschaftsbuch-Quiz Wir haben sie geliebt und lieben sie noch immer: Freundschaftsbücher. Oft steckt so viel Weisheit darin – wisst ihr aber noch, wie diese Sprüche so lauteten? Testet euer Wissen im Quiz. Rote Augen, blauer Mund, lieber Peter... Lebe glücklich, lebe froh, wie ... Rosen, Tulpen, Nelken, alle drei verwelken, nur das eine nicht... Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit, ... Liebe Leute Gross und Klein .... Hast du Sorgen oder Kummer... Mach es wie die Sonnenuhr... Wenn die Flüsse aufwärts fliessen, wenn die Hasen Jäger schiessen... Das Veilchen am Bache, das Röslein im Stauch, sind... Immer wenn du denkst es geht nicht mehr... Bist du traurig, hast du Sorgen... Glücklich ist wer ohne Geld... Vergesse nie die Heimat, wo deine Wiege stand... Wenn zwei kleine Regentropfen, leise an dein Fenster klopfen... Liebe ist wie der Wind... Es tut mit echt Leid – aber da gibt es einiges aufzuholen Besorge die ein Freundschaftsbuch und lasse deine Freunde reinschreiben. So entdeckst du sicherlich viele neue Sprüche, die noch niemand kennt. Da ist noch einiges hängen geblieben... ...leider aber auch nicht sehr viel. Du solltest deine alten Freundschaftsbücher wieder einmal durchstöbern. Das tut der Seele gut – versprochen! Du kennst die Freundschaftsbuch-Sprüche Gut gemacht! Und weil du so viel Sprüche kennst, dich da überhaupt nicht verrennst, dir diese Sprüche für immer bleiben, darfst du in mein Freundschaftsbuch schreiben.