Auszeichnung für Donald Sutherland

Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland wird am diesjährigen Filmfestival in San Sebastián für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Den Donostía-Preis wird er am 26. September für "mehr als 50 Jahre vorzüglicher Leistungen" entgegennehmen. (Archivbild)

© Keystone/ENNIO LEANZA