Das Spiel, das man nicht gewinnen kann

Er gehört zu den wohl berühmtesten Computer-Spielfiguren: Pac-Man. Heute Freitag vor 40 Jahren wurde das Original veröffentlicht. Noch heute fasziniert er die Gamer.

Der 22. Mai 1980 ist in die Computerspiel-Geschichte eingegangen. Der Spielehersteller Namco veröffentlichte in Japan «Puck Man». Die kleine gelbe Spielfigur muss darin alle Punkte in einem Labyrinth fressen und wird dabei von Geistern verfolgt. Die Idee zum Spiel kam Entwickler Toru Iwatani angeblich beim Anblick einer Pizza, der Name Pakkuman bezeichnet lautmalerisch das schnelle öffnen und schliessen eines Mundes. Die Namensänderung bekam «Puck Man» erst mit der Lancierung des Spiels in den USA. Lizenznehmer Midway hatte Angst, dass die Aufschrift auf den Automaten in «Fuck Man» geändert werden würde. Es gibt wohl kaum jemand, der noch nie Pac-Man spielte. Offiziell hat das Spiel kein Ende, nach Level 255 ist in der Praxis jedoch Schluss. Die Technik hinter Pac-Man verhindert, dass ein weiteres Level richtig dargestellt werden kann. So ist eine Maximalpunktzahl von 3'333'360 möglich. Dieser Rekord wurde bereits mehrmals erreicht, die schnellsten Spieler der Welt schaffen das in weniger als vier Stunden. Hier sind 10 Fakten zum Kult-Spiel: 1. In den USA machte 1983 der damals noch unbekannte Schauspieler Christian Bale Werbung für ein Pac-Man-Müesli.

2. An den grossen Erfolg von Pac-Man glaubte ursprünglich niemand so richtig. Heute wissen wir, dass es völlig anders kam. 350'000 Spielautomaten wurden bestellt, 40 Millionen mal wurden die Spielmodule verkauft und es gibt über 40 Fortsetzungen des gelben Helden. 3. Pac-Man war zu Beginn der 1980er-Jahre so populär, dass es in den USA eine eigene TV-Show zum Spiel gab. 1983 wurde in Texas sogar ein Vergnügungspark eröffnet, das «Pac-Man Land». 4. Pac-Man stürmte auch die Hitparade. «Pac-Man Fever» von Buckner & Garcia landete 1982 auf Platz 9 der US-Charts.