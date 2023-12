Die erfolgreichste Netflix-Serie wurde 812 Millionen Stunden geschaut

Der Report, der sich auf das erste Halbjahr 2023 bezieht, unterscheidet sich von den wöchentlichen Top-10-Listen, da sich dieser an den absoluten Zeiten orientiert, die Listen im Gegensatz nach einer Formel berechnet werden (geschaute Stunden geteilt durch die Länge der Serie oder des Films).

Es sind unglaubliche Zahlen, die Netflix veröffentlich hat . Fast 100 Milliarden Stunden wurden die Serien und Filme auf der Streamingplattform geschaut. 18'214 Produktionen – original und eingekaufte – wurden in die Berechnung aufgenommen, sie machen 99 Prozent der weltweit auf der Plattform gestreamten Stunden aus.

Wenig Aussagekraft

Ted Sarandos, der Co-Chef von Netflix, sagte gegenüber den Medien, dass dies «ein grosser Schritt für Netflix und die ganze Branche» sei. Das Unternehmen wolle transparenter werden.

So imposant diese Zahlen auch sind, so wenig aussagekräftig sind sie leider auch. Denn nirgends wird erwähnt, in welcher Region der Welt die Produktionen geschaut worden sind. Keine Angaben gibt es zur Abbruchrate. Und die Kosten werden ebenfalls ausgeblendet.

Die geschauten Stunden lassen sich leider auch nicht einordnen, denn von den anderen Streaminganbietern gibt es keine vergleichbaren Daten. Was auch eher sinnlos wäre, denn niemand ist global so erfolgreich und vor allem weit verbreitet wie Netflix.

Transparenz für Kreative

Und doch ist die Publikation dieser Zahlen wichtig. Zumindest für die Schauspielerinnen und Schauspieler, für die Autorinnen und Autoren und für andere Kreative. Sie wissen jetzt endlich, wie erfolgreich ihre Sachen wirklich waren. Entsprechend bekommen sie eine bessere Verhandlungsposition für die Zukunft. Bisher erhielten sie einen fixen Lohn der Streaminganbieter, mit diesen Daten lässt sich ein völlig neues Bezahlmodell rechtfertigen – was eine wichtige Forderung der monatelangen Streiks war. Wohl auch deshalb hat Netflix genau jetzt diese Zahlen veröffentlicht.

Netflix setzt damit die anderen Streamingdienste unter Druck, ebenfalls Zahlen zu veröffentlichen. Obwohl diese aus den oben genannten Gründen tiefer ausfallen werden. Machen sie es nämlich nicht, gilt Netflix als super transparentes Unternehmen und würde von den Kreativen bevorzugt werden.