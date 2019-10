Rund ein Jahr lang hat sich die Luzerner Band auf das Konzert vorbereitet, via Instagram hat man unter dem Hashtag #hechtimhasta immer wieder Einblicke in die Vorbereitung erhalten.

Viel mehr soll vor dem Konzert aber noch nicht verraten werden. «Es gibt auch viele Special Effects, die wir so noch nie genutzt haben. Ausserdem spielen wir einige Songs zum ersten Mal, es gibt also doch einige Gründe, nervös zu werden.»

Hoffen auf unvergessliche Momente

Momentan überwiegt allerdings der Vorbereitungsstress, die Nervosität ist Stefan Buck noch nicht anzumerken.

Die Vorfreude steigt ebenfalls. «Wir hoffen, dass das eine unvergessliche Geschichte für uns wird.»

Was kommt nach #hechtimhasta?

In ein paar Tagen schon wird das Konzert im Hallenstadion aber nicht mehr Vorfreude, sondern eher Sehnsucht in den fünf Männerherzen auslösen. Doch dafür bleibt vermutlich gar nicht allzu viel Zeit, Hecht haben bereits Pläne für die Zukunft. «Wir haben wieder Lust, viel zu spielen und in die Städte zu gehen. Das nächste Ziel ist also, eine schöne Tour zu machen.» Ob sie danach wieder einmal im Hallenstadion spielen werden, wird sich zeigen.