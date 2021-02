Hier kannst du dir die besten Serien und Filme anschauen

Golden Globes: "The Crown" ist der Favorit

Es ist eine lange Liste, die vor den Golden Globes jeweils publiziert wird. Die besten Filme, TV-Serien, Mini-Serien und so weiter werden für einen begehrten Preis nominiert. Und natürlich auch noch ganz viele Schauspielerinnen, Musikerinnen und Drehbuchautorinnen.

«The Trial of the Chicago 7»: Aaron Sorkin («The West Wing») erzählt die Geschichte von acht Männern, die 1968 in Chicago gegen den Vietnamkrieg demonstrieren. Es kommt zu massiven Ausschreitungen, einige Monate später stehen sieben der Männer vor Gericht.

«Ma Rainey's Black Bottom»: Der letzte Film mit dem verstorbenen Chadwick Boseman. Die Hauptrolle spielt Viola Davis als Musikerin «Ma» Rainey, die «Mutter des Blues».

Diese Filme solltest du auf Amazon Prime schauen:

«Borat Subsequent Moviefilm»: Borat ist zurück! Und der Kasache ohne Skrupel sorgt wieder für allerlei Fremdschäm-Momente.

«One Night in Miami»: Die Geschichte vier afroamerikanischer Ikonen, wunderbar in Szene gesetzt von der Oscar-prämierten Schauspielerin Regina King. Nach dem Sieg über Sonny Liston trifft Cassius Clay auf Malcolm X, Sam Cooke und Jim Brown.

«Sound of Metal»: Der Schlagzeuger Ruben verliert plötzlich sein Gehör. Jetzt muss er mit den neuen Lebensumständen klar kommen. Was ihm überhaupt nicht leicht fällt.