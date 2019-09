Wenn die Musikboxen bei einem lauten Rocksong beinahe von der Decke fallen und der Vater sich von der Aussenwelt abkapselt und Luftgitarre spielt, ist das der Moment, an denen sich manche Kinder an den Kopf greifen und Reissaus nehmen. Andere dagegen lassen den bekannteste Hit der «Toten Hosen» zum mehrfachsten Mal über sich ergehen.

Die Universität im US-Bundesstaat Arizona befragte 157 junge Erwachsene dazu und schaffte einen Zusammenhang zwischen Musikgeschmack der jungen Leute und den Eltern. Sie wollten von den Befragten wissen, ob sie in der Kindheit mit ihren Eltern auf Konzerte gingen und mit ihnen zusammen Musik hörten oder spielten.

So stellten die Forschenden fest: Kinder, die in einer Familie aufgewachsen sind, bei denen Musik gespielt oder gehört wurde, haben nachwirkend eine bessere Beziehung zu den eigenen Eltern, als diejenigen die über die Eltern nicht mit Musik in Kontakt kamen.

Solche Szenen, wie hier in der amerikanischen Fernsehserie «Portlandia» aus dem Jahr 2012 passend nachgestellt, sind also völlig harmlos: