Wann warst du auf deinem letzten Konzert? Einige Glückliche sind im Sommer 2020 in den Genuss von Live-Musik gekommen. Mit der zweiten Corona-Welle, die ab Herbst über das Land rollte, wurden auch die Veranstaltungsstätten wieder geschlossen, was für die Musikerinnen und Musiker einem Berufsverbot gleichkam.

Konzerte online übertragen

Seit Monaten warten Gastronomen und sogleich auch Künstler auf eine baldige Entspannung der Lage. In der Zwischenzeit ist Kreativität gefragt. Die St.Galler Band Saint City Orchestra macht nun aus der Not eine Tugend. Trotz fehlender Gäste werden Clubs und Lokale zur Bühne, die Konzerte werden online übertragen.

In acht Bars in St.Gallen und Umgebung werden auf der «Empty Pub Tour» Konzerte gespielt und aufgezeichnet, gezwungenermassen alles ohne Publikum. Um auf Social Media eine möglichst grosse Reichweite zu erzielen, hat sich die Band entschieden, andere betroffene Künstler mit ins Boot zu holen. Marius Bear, We Are Ava, Marius von der Jagdkapelle, Backwood, Roger O'Dubler, Tüchel, Velvet Two Stripes und Kevin Staffa sind mit von der Partie. Als Austragungsorte sind die Südbar, das Presswerk Arbon, das Gallus Pub, die Rock Story das Roox Café, die Torpedo Bar, die Eventhalle Hektor und die Brauerei Schützengarten vorgesehen. Unterstützt wird das Projekt durch die Kulturförderung des Kantons St.Gallen.

«Können nicht den Kopf in den Sand stecken»

«Unsere Köpfe sollen wieder mit positiven Erlebnissen und Emotionen gefüllt werden», sagt Sandro Schmid, Sänger und Gitarrist des Saint City Orchestra. «Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken, warten, bis alles vorbei ist und dann glauben, es gehe weiter, wie es vor der Pandemie war. Damit der Erfolg zurückkommt, muss man agil am Markt bleiben und sich um seine Fans kümmern.»