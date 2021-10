Mit Handschellen und Einhornmaske: So präsentieren sich die Ladys dem Bachelor

«Meine Traumfrau soll draussen wie eine Lady sein und im Wohnzimmer wie meine Mutter.» Was auch immer das heissen mag, Bachelor Erkan hat klare Vorstellungen seiner zukünftigen Frau. Ob er diese in Poledancerin Patricia oder in Handleserin Alexandra finden wird?

Rebekka zerreisst ihr Kleid

In der ersten Bachelor-Folge dreht sich alles um das erste Treffen. Und das hat es in sich: Die Auftritte der Kandidatinnen werden von Staffel zu Staffel kurioser. Da wären beispielsweise die Thurgauerin Rebekka, die vor dem Bachelor ihr Kleid zerreisst oder die Widnauerin Nadine Mercedes, die mit einer Einhornmaske auf dem Kopf zum Kennenlernen schreitet.