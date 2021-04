«Der Moment stimmt.» Über 13 Jahre stand Daniel Bumann in Schieflage geratenen Beizerinnen und Beizern zur Seite – nun ist Schluss. «Ich freue mich jetzt auf etwas Neues», sagt der Walliser. Was das sein wird, lässt er sich noch offen.

Der Fleischkäse ist geblieben

Bumanns direkte und anpackende Art begeisterte in den insgesamt 101 Folgen das Schwizer Fernsehpublikum. Als eines der Highlights nennt der Ex-Sternekoch das Thurgauer Restaurant «Wiesental» in der dritten Staffel: «Christine Duton war eine unglaubliche Persönlichkeit. Ich träume heute noch von dem Fleischkäse, den Bratkartoffeln und der Fleischbouillon, die sie mir serviert hat. Man spürte die Aura der Gastgeberin in ihren Speisen.»

«Ich habe gelernt, geduldiger zu sein»

Auch er selbst habe in all den Jahren viel gelernt: «Aus der Zusammenarbeit mit den Gastronomen nehme ich mit, dass es auch in schlechten Zeiten irgendwann ein Momentum gibt, das zuversichtlich stimmt. Zudem habe ich gelernt, geduldiger zu sein und dadurch etwas ruhiger und verständnisvoller zu agieren.»

Viel Geduld brauchte Bumann erst kürzlich in einem veganen Arboner Restaurant: