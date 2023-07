Ob Frank Sinatra, Lady Gaga oder Amy Winehouse – alle wollten mit ihm singen

Dabei war Bennett – auch wenn es seine leichte Musik nicht offensichtlich macht – immer unglaublich politisch. Er nahm 1965 am Selma-to-Montgomer Menschenrechtsmarsch teil. Zusammen mit Harry Belafonte und Sammy Davis Jr. trat er beim «Stars for Freedom» auf, danach sprach Martin Luther King. Nach dem Auftritt wurde Bennett von Viola Liuzzo zum Flughafen gefahren, am selben Tag wurde sie vom Ku-Klux-Klan ermordet.

Darin lag wohl der Erfolg Bennetts. Es ging ums Stück, um den Song, ums Publikum. Er stand nicht im Mittelpunkt. Oder um es mit Frank Sinatra zu sagen, den Tony Bennett als seinen Mentor und Freund bezeichnete: «Meiner Meinung nach ist Tony Bennett der beste Sänger in der Branche. Er berührt mich. Er ist der Sänger, der das herüberbringt, was der Komponist im Sinn hat. Und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.»

Einsatz im Zweiten Weltkrieg

Der Weg zum erfolgreichen Sänger war für Bennett kein einfacher. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in New York, schlug sich Anthony Dominick Benedetto – wie er mit bürgerlichem Namen hiess – mit Gelegenheitsjobs durch.

Er arbeitete für eine Nachrichtenagentur, in einer Wäscherei, als Liftboy und als singender Kellner. Als er endlich einen anständigen Lohn für seine Auftritte bekam, damals noch unter dem Pseudonym Joe Bari, musste er ins Militär.

Er kam gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa an und kämpfte an der Front in Deutschland. Eine Erfahrung, die er als «den ersten Sitz in der Hölle» nannte. Bennett war in der Truppe, welche die Gefangenen aus dem Konzentrationslager Landsberg befreite.

Nach dem Ende des Kriegs blieb Bennett bei den Besatzungstruppen in Deutschland. Er sang in verschiedenen Armeebands und trat unter anderem auch in einer Aufführung des Musicals «On the Town» unter der Regie von Arthur Penn in Wiesbaden auf, der Regisseur, der später mit «Bonnie and Clyde» Erfolge feierte.

Von Null zur Nummer 1

Bennett kehrte 1946 nach New York zurück. Er trat in Nachclubs auf und wurde rasch als Talent entdeckt. Eines Abends sah ihn Bob Hope, der ihn sofort für seine Show buchte. Allerdings hatte er keine Freude am Namen Joe Bari und schrieb ihn als Tony Bennett aufs Plakat.

1950 war es so weit: Bennett veröffentliche seine erste Single «Boulevard of Broken Dreams». Unter dem Label von Columbia konnte er mehrere Erfolge feiern, so wurde «Because of You» 1951 sein erster Hit und landete damit auf Platz eins der Charts.

Einer seiner bekanntesten Songs wurde jedoch «I Left My Heart in San Francisco». Er bekam dafür seine ersten beiden Grammys (viele weitere folgten). Bis zu seinem Tod gab es kaum ein Konzert, an dem er den Song nicht spielte. Gefragt, ob er es nicht leid wurde, dieses Stück zu singen, antwortete er in seiner Autobiografie: «Im Ernst: Wird dir Sex jemals langweilig?»