Sie versorgten Menschen während der Corona-Pandemie und liefen täglich Gefahr, sich mit dem Virus zu infizieren: Angestellte in Supermärkten und Bäckereien, Personal in Arztpraxen, Apotheken und Spitälern, Buschauffeure und Zugbegleiter – und viele mehr. «Dafür gebührt ihnen Dank», sagen Cathrine und Adrian Steiner, Direktorenpaar des Schweizer Tourneetheaters «Das Zelt». In Zusammenarbeit mit dem Medienhaus CH Media, zu dem auch FM1Today gehört, haben sie ein Geschenk vorbereitet: Die TV-Show «Wir sagen Danke» wird am Sonntag, 14. Juni, um 20.15 Uhr auf TV24 ausgestrahlt.