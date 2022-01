Kuppelshow «First Dates» gibt es jetzt auch in der Schweiz

Jede Folge kommen acht bis zehn Singles ins Liebes-Restaurant. Alles, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tun müssen: Mit dem Datingpartner oder der Datingpartnerin essen und sich am Ende des Blind Dates entscheiden, ob sie sich wiedersehen wollen oder nicht. Und weil die Liebe bekanntlich kein Alter kennt, sind auch die unterschiedlichsten Singles von jung bis alt am Start. Da wäre zum Beispiel Chiara, die Journalismus-Praktikantin, die auf Landschaftsgärtner Thierry trifft – beide 19 Jahre alt. Der älteste Junggeselle der Sendung ist mit 76 Jahren Oldtimer-Fan Noldi.